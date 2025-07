NAVO-chef Rutte in Washington op dag van 'belangrijke boodschap'

BRUSSEL/WASHINGTON (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte bezoekt maandag de Amerikaanse president Donald Trump. Oekraïne en zijn Europese bondgenoten kijken met spanning uit naar die dag, omdat Trump een "belangrijke verklaring" over Rusland heeft aangekondigd. Tegelijkertijd voert Trump de dreiging van een handelsoorlog met Europa op.

De afgelopen dagen is er voortdurend druk overleg tussen Oekraïne, zijn bondgenoten en de Verenigde Staten over het versterken van zijn wankelende luchtverdediging. Oekraïne slaagt er maar moeilijk in de onophoudelijke, steeds zwaardere Russische luchtaanvallen af te slaan. De toestand werd nog hachelijker toen de VS een lading luchtverdedigingswapens op weg naar Oekraïne terugriepen.

Maar de weigering van de Russische president Vladimir Poetin om te stoppen met vechten maakt bemiddelaar Trump steeds ongeduldiger, klinkt het alom. Hij leek vorige week aan te kondigen dat Oekraïne weer Amerikaanse wapens krijgt, betaald door Europese bondgenoten. En maandag komt hij dus met een "belangrijke" boodschap. Nieuwe Amerikaanse sancties voor Rusland, hopen Oekraïne en medestanders. Het Amerikaanse parlement heeft al lange tijd een pakket zware strafmaatregelen klaarliggen dat volgens senatoren alleen nog maar wacht op de handtekening van Trump.

Gesprekken met ministers

Het is voor het eerst sinds de NAVO-top in Den Haag dat Rutte en Trump elkaar ontmoeten. Donderdag belde de secretaris-generaal nog met de president over steun aan Oekraïne. Daarna zinspeelde Trump op nieuwe wapenleveringen.

Rutte ontmoet ook buitenlandminister Marco Rubio en defensieminister Pete Hegseth, laat de NAVO weten. En "leden van het Congres", met ongetwijfeld ook de drijvende krachten in de Senaat achter het sanctiepakket voor Rusland.