CADZAND (ANP) - In Cadzand in Zeeland zijn zes fietsers gewond geraakt door een aanrijding, meldt de politie. De bestuurster van een auto is aangehouden voor het rijden onder invloed.

De aanrijding gebeurde rond 18.00 uur op de Vierhonderdpolderdijk. Een van de gewonden is er ernstig aan toe en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.