Mensonterend: dopingcontrole in kamer naast overleden moeder

De Oostenrijkse wielrenster Valentina Cavallar (25) moest vorige maand op een belachelijk moment een dopingtest ondergaan. “De controle vond, slechts enkele uren nadat mijn moeder was overleden , plaats in de kamer naast die waar zij lag”, schrijft ze op Instagram.

Het klimtalent, ploeggenote van onder anderen Lorena Wiebes, reed sinds de Tour de France van begin augustus geen koers meer. Nu vertelt ze waarom: haar moeder werd ziek en overleed. Juist in die periode stond er een dopingcontroleur voor de deur voor een controle buiten competitie.

Respectloos

“Ik begrijp het belang van schone sport en ik heb altijd respect gehad voor de verantwoordelijkheid die hoort bij het zijn van een professionele atlete. Maar op dat moment dacht ik duidelijk niet aan wielrennen , wedstrijden of mijn verantwoordelijkheden als atlete. Ik was een dochter die net haar moeder had verloren. Het was ontzettend pijnlijk om onder die omstandigheden een dopingcontrole te moeten ondergaan; het voelde volkomen misplaatst en respectloos tegenover mijn familie.”

Volgens Cavallar laat het voorval zien “hoe gemakkelijk we kunnen vergeten dat achter elke atleet een mens schuilgaat met een leven, een familie en emoties die niet zomaar verdwijnen zodra de verantwoordelijkheden van de professionele sport beginnen”.

Haar conclusie: “Ik geloof in schone sport, maar ook dat menselijkheid, medeleven en respect nooit mogen worden vergeten.”