Hongaarse premier Orbán feliciteert Trump met presidentschap

BOEDAPEST (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán feliciteert Donald Trump met zijn overwinning in de Amerikaanse verkiezingen. "De grootste comeback in de geschiedenis! Felicitaties aan president Donald Trump met zijn enorme overwinning. Een broodnodige overwinning voor de wereld", aldus Orbán op X. Hongarije is momenteel voorzitter van de Raad van de Europese Unie.

Fox News heeft Trump uitgeroepen tot winnaar van de Amerikaanse verkiezingen. Andere Amerikaanse media hebben dit nog niet gedaan. Trump heeft de overwinning inmiddels ook zelf geclaimd.