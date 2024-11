Vance noemt winst Trump 'grootste politieke comeback ooit'

PALM BEACH (ANP) - De Republikeinse vicepresidentskandidaat J.D. Vance noemt de geclaimde overwinning van Donald Trump "de grootste politieke comeback in de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika". Vance sprak kort tijdens de eerste toespraak van Trump nadat Fox News Trump had uitgeroepen tot winnaar. Andere media hebben dat nog niet gedaan.

"Ik bedank de president voor het vertrouwen", aldus Vance. "Onder Trumps leiderschap stoppen we nooit met vechten voor jullie. We gaan nu voor de grootste economische comeback in de geschiedenis."