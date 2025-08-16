ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Komt het toch nog goed tussen Robert Jan en Suzanne uit B&B Vol liefde?

Beroemd
door Désirée du Roy
zaterdag, 16 augustus 2025 om 11:46
ANP-511134788 (1)
Onlangs vertelde Suzanne uit het vorige seizoen van B&B Vol liefde dat het over was tussen haar en Robert Jan, omdat hij iets voor haar had verzwegen. Nu laat ze aan Shownieuws weten dat ze er mogelijk toch samen uit gaan komen.
"Ik vond het heel stoer dat hij kwam", vertelt ze over zijn bezoek aan Nederland. "Hij heeft ook aangegeven dat hij mij daarin begrijpt. Dat vond ik ook heel fijn." Sindsdien hebben ze weer vrij goed contact. "We zijn erover aan het praten. Soms gebeuren dingen."
Ze wil niet vertellen wat het nu was dat Robert-Jan voor haar verzweeg. "Er is iets verzwegen wat ik belangrijk vond om te weten. Daar wil ik het eigenlijk bij laten."
Ze heeft het wel heel moeilijk gehad met de breuk. "Ik had echt een gebroken hart. Want ik ben echt verliefd op deze man en ik hou echt van hem." Maar het was het afgelopen jaar niet alleen maar rozengeur en maneschijn. "Er komt zoveel over je heen. Je leeft op een gegeven moment ook een beetje langs elkaar heen."
Nu pakt het duo voorzichtig de draad weer op. "We hebben fijn contact en goede gesprekken", aldus Suzanne, die over een mogelijke hereniging vertelt: "Zeg nooit nooit." Onlangs was ze nog in Schotland om haar spullen op te halen, maar ook dat leek niet het definitieve einde. "Ik sluit niks uit. Je weet natuurlijk nooit hoe het gaat."
Bron: RTL Nieuws

Lees ook

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoonB&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon
B&B Vol liefde: Arie zit in de penarie en Jean-Paul loopt een blauwtje (en dat kan hij niet hebben)B&B Vol liefde: Arie zit in de penarie en Jean-Paul loopt een blauwtje (en dat kan hij niet hebben)
B&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijkB&B Vol liefde: Ingrid wordt in Limburgs dorp "uitgekotst" en Petra maakt zich onsterfelijk belachelijk
Vorig artikel

Seizoen voorbij voor wielrenster Gigante na trainingsongeval

Volgend artikel

Hongaarse premier prijst opgelucht top Poetin en Trump

POPULAIR NIEUWS

220433224 l normal none

Zo houd je mos uit je gras

48358454 l normal none

3 signalen dat de mensen om je heen niet echt om je geven

ANP-201062310

De bizarre dwangneuroses van Wim Kieft en René van der Gijp

ANP-532175310

Nieuwe studie: je wordt gelukkiger van minder spullen, maar er is één voorwaarde

shutterstock_2608964187_huge

Tekenen 10 jaar voor diagnose tonen dat je MS krijgt

ANP-449355373

De nare jeugd van Johan Derksen. Verklaart alles?