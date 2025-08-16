Komt het toch nog goed tussen Robert Jan en Suzanne uit B&B Vol liefde?

Onlangs vertelde Suzanne uit het vorige seizoen van B&B Vol liefde dat het over was tussen haar en Robert Jan, omdat hij iets voor haar had verzwegen. Nu laat ze aan Shownieuws weten dat ze er mogelijk toch samen uit gaan komen.

"Ik vond het heel stoer dat hij kwam", vertelt ze over zijn bezoek aan Nederland. "Hij heeft ook aangegeven dat hij mij daarin begrijpt. Dat vond ik ook heel fijn." Sindsdien hebben ze weer vrij goed contact. "We zijn erover aan het praten. Soms gebeuren dingen."

Ze wil niet vertellen wat het nu was dat Robert-Jan voor haar verzweeg. "Er is iets verzwegen wat ik belangrijk vond om te weten. Daar wil ik het eigenlijk bij laten."

Ze heeft het wel heel moeilijk gehad met de breuk. "Ik had echt een gebroken hart. Want ik ben echt verliefd op deze man en ik hou echt van hem." Maar het was het afgelopen jaar niet alleen maar rozengeur en maneschijn. "Er komt zoveel over je heen. Je leeft op een gegeven moment ook een beetje langs elkaar heen."

Nu pakt het duo voorzichtig de draad weer op. "We hebben fijn contact en goede gesprekken", aldus Suzanne, die over een mogelijke hereniging vertelt: "Zeg nooit nooit." Onlangs was ze nog in Schotland om haar spullen op te halen, maar ook dat leek niet het definitieve einde. "Ik sluit niks uit. Je weet natuurlijk nooit hoe het gaat."