Hongarije en Slowakije ontvangen weer Russische olie

Samenleving
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 14:09
BOEDAPEST/BRATISLAVA (ANP/RTR) - Hongarije en Slowakije hebben de eerste leveringen Russische olie ontvangen sinds de heropening van de Droezjba-pijpleiding. Sinds woensdag stroomt er weer olie door de pijpleidingen in Oekraïne, na maandenlange reparaties.
Het Droezjba-netwerk vervoert Russische olie via Oekraïne naar Oost-Europa. Maar de toevoer kwam stil te liggen door een Russische droneaanval, meldde Kyiv. Hongarije en Slowakije beschuldigden Oekraïne er vervolgens van het herstel bewust te vertragen, om politieke redenen.
Nadat de olie woensdag weer begon te stromen, besloten Hongarije en Slowakije niet langer een EU-lening aan Oekraïne te blokkeren. Ook werd in de vergadering van EU-ambassadeurs een nieuw sanctiepakket voor Rusland akkoord bevonden.
