Vitens heeft moeite om iedereen van drinkwater te voorzien

door anp
donderdag, 23 april 2026 om 14:10
ZWOLLE (ANP) - Vitens heeft steeds meer moeite om iedereen van drinkwater te voorzien. Terwijl Nederlanders afgelopen jaar gemiddeld iets minder drinkwater verbruikten, verwacht het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland tekorten in de drinkwatervoorziening.
Nederlanders verbruikten dagelijks gemiddeld 119,1 liter drinkwater in 2025, een halve liter minder dan een jaar eerder. Toch zag Vitens de totale vraag naar drinkwater stijgen door de bevolkingsgroei en een toename van het aantal bedrijven.
Het drinkwaterbedrijf ziet daardoor vaker dat de vraag naar drinkwater op bepaalde momenten groter is dan het bedrijf kan leveren. Vooral op warme dagen piekt de vraag en heeft Vitens moeite om iedereen van drinkwater te voorzien. Dat komt mede door een tekort aan bronnen om water te winnen. Daarnaast is de infrastructuur niet ingericht op de grotere vraag, stelt het bedrijf dat drinkwater levert aan 6 miljoen mensen in Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.
