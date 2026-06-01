ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hongarije herziet grondwet om president af te zetten

Samenleving
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 10:36
anp010626073 1
BOEDAPEST (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Hongaarse overheid wil de grondwet aanpassen om president Tamás Sulyok te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Péter Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen.
Magyar, die een verkiezingscampagne voerde die met name geënt was op het bestrijden van corruptie, heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van Sulyok en andere getrouwen van oud-premier Viktor Orbán. Hij gaf Sulyok daarvoor tot eind mei, een deadline die nu dus verstreken is. Tijdens een overleg op maandagochtend vonden de twee geen toenadering.
De tweederdemeerderheid die de Tisza-partij van Magyar behaalde in april, stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Daarmee wordt het constitutioneel mogelijk Sulyok te verwijderen. Volgens Magyar heeft de president verzaakt de Hongaarse democratie te beschermen tegen de corruptie onder Orbán en de zijnen.
Sulyok zei medio mei nog in een interview niet van plan te zijn om op te stappen.
loading

POPULAIR NIEUWS

212817922_m

Dit teken van veroudering kan een belangrijke voorspeller zijn van de dood als je niet in actie komt

128601290 m

Dit is waarom je verkoudheid maar niet over gaat

blauw-verkeersbord-1200x675

Nieuw Frans verkeersbord met blauwe ruit kan je deze zomer 135 euro kosten

generated-image (5)

Het einde van goedkoop

220824048_m

Liever alleen dan op een feestje? Deze drie antisociale gewoontes zijn gelinkt aan een hoog IQ

mens_chemische_bouwstoffen_hero

Wat kost een mens? 100 euro

Loading