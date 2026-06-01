Raad van State: maak regels rond vuurwerkverbod strenger

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 10:34
DEN HAAG (ANP) - Regels rond het vuurwerkverbod dat de aankomende jaarwisseling van kracht moet zijn, moeten worden aangescherpt, adviseert de Raad van State. In een kritisch advies zet de hoge wetgevingsadviseur vraagtekens bij de keuze van het kabinet om uitzonderingen op het verbod laagdrempelig te maken. Die keuze staat "op gespannen voet" met het doel van de wet, een veilig oud en nieuw.
Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel ontheffingen aanvragen bij gemeenten om ondanks het verbod toch vuurwerk af te steken. Zij hoeven geen band met die gemeente te hebben. Op die manier "kunnen landelijke verenigingen overal ontheffingen aanvragen en op grotere schaal vuurwerk aankopen", waarschuwt de Raad van State.
Boa's krijgen de taak om te controleren of afsteekverenigingen zich aan alle afspraken houden. Maar volgens gemeenten zijn er tijdens de jaarwisseling nauwelijks boa's op straat omdat dat gevaarlijk is. De Raad van State vraagt zich af: is het dan wel verantwoord om uitzonderingen te maken?
