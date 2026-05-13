VVD wil actie tegen 'extreemrechtse groep' Loosdrecht

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet actie ondernemen tegen de "extreemrechtse groep" die demonstraties zoals die in Loosdrecht tegen asielzoekerscentra "kaapt", vindt de VVD. Volgens Kamerlid Ulysse Ellian leidt het geweld door die groep, die volgens hem rondreist naar gemeenten met demonstraties om daar te rellen, af van de zorgen van bewoners.

Hij vindt dat de politiek die zorgen serieus moet nemen. "Maar nu zijn er een paar heel foute types die geweld gebruiken."

Relschoppers blokkeerden onder meer een brandweerauto die brandstichting bij de noodopvang moest blussen. "Daar moet actie op komen. Punt", aldus Ellian. Hij vindt het bovendien "fout" als mensen zich er niet van distantiëren. Hij vervolgde dat wat zijn partij betreft de asielinstroom omlaag moet en Syriërs sneller terug moeten naar hun land.

Extreemrechtse rellen Malieveld

De BBB sloot zich aan bij Ellian. "Dit soort relschoppers snoeren omwonenden de mond", viel Caroline van der Plas hem bij. Zij liet in het midden of het om extreemrechts geweld ging.

Eerder kostte het de VVD meer moeite om extreemrechts geweld als zodanig te bestempelen. Toenmalig justitieminister Foort van Oosten (VVD) wilde er na de extreemrechtse rellen op het Malieveld vorig jaar september, waarbij ook het partijkantoor van D66 werd aangevallen, niet over spreken. Op het Malieveld werden Hitlergroeten gebracht en werd met prinsenvlaggen gezwaaid. Later benoemde Van Oosten het na tussenkomst van adviseurs toch als extreemrechts. Ook financiënminister Eelco Heinen en partijleider Dilan Yeşilgöz wilden pas na enkele dagen spreken over extreemrechts en politiek geweld.