Hongarije ontzegt Kyiv Europees gas om Droezjba-leiding

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Hongarije zegt het gastransport naar Oekraïne geleidelijk op te schorten tot er weer olie vloeit door de Droezjba-pijpleiding. Die bij een aanval beschadigde verbinding levert Russische olie via Oekraïne naar onder meer Hongarije. De pijpleiding is al weken een twistpunt tussen de Ruslandgezinde regering van de Hongaarse premier Viktor Orbán en Kyiv.

De Droezjba-leiding werd voor Hongarije ook inzet van een strijd op het Europese toneel. Orbán blokkeert vooralsnog een miljardenlening van de EU aan Oekraïne, omdat Kyiv volgens Hongarije weigert de Droezjba-pijpleiding te repareren. Vanuit EU-lidstaten klinkt brede kritiek op de wijze waarop Hongarije zijn vetorecht inzet op politieke gronden. Zo zei de Finse premier Petteri Orpo dat Orbán EU-lidstaten heeft "verraden" door zijn eerdere akkoord voor de lening in te trekken vanwege de Droezjba-oliepijpleiding. Kroatië stelde dat het Hongarije niet te doen was om de leiding, maar om de goedkope olie die er tot eind januari door vloeide.