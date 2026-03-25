Iraanse ambassadeur in Pakistan rept over basis voor dialoog

Samenleving
door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 11:22
ISLAMABAD/TEHERAN (ANP/RTR) - Er zijn geen directe of indirecte contacten tussen Iran en de VS volgens de Iraanse ambassadeur in Pakistan, Reza Amiri Moghadam. Hij voegt eraan toe dat bevriende landen proberen een basis te leggen voor een dialoog tussen Teheran en Washington, om een einde te maken aan de oorlog die Iran is opgelegd.
Pakistan is een van de landen die proberen te bemiddelen. Het land heeft aangeboden gastheer te zijn voor eventuele gesprekken over vrede en zou Amerikaanse voorstellen hebben doorgespeeld naar Iran. Het zou om een vijftienpuntenplan gaan. President Donald Trump claimt dat er met 'het nieuwe regime' in Iran goed over te praten valt.
Iran spreekt dat stellig tegen. Een woordvoerder van het Iraanse opperbevel zei volgens Iraanse media woensdag dat Trump de totale militaire nederlaag tegenover Iran probeert te verkopen als een goede overeenkomst voor de VS.
