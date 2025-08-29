Hongarije steunt veroordeling Russische aanval op Kyiv niet

Hongarije steunt als enige lidstaat van de EU niet een verklaring van buitenlandchef Kaja Kallas waarin de zware Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad Kyiv en andere steden wordt veroordeeld. Daarbij liep in de nacht van woensdag op donderdag ook het kantoor van de Europese Unie zware schade op.

Hongarije ligt veelvuldig dwars in de EU. Premier Viktor Orbán verzet zich onder meer tegen EU-lidmaatschap voor Oekraïne. Ook verzet de regering in Boedapest zich vaak tegen verlenging of uitbreiding van sancties tegen Rusland. Ook is Orbán samen met de Slowaakse premier de enige EU-leider die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne langs is geweest in Moskou.

De EU zal haar "uitgebreide steun aan Oekraïne op alle fronten voortzetten en vergroten", laat Kallas vrijdag in de verklaring weten. EU-ministers praten dit weekend verder over een 19e sanctiepakket tegen Rusland, waar steun van alle lidstaten voor nodig is.