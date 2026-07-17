ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hoofdverdachte van oplichten beleggers blijft vastzitten

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 11:35
anp170726087 1
ARNHEM (ANP) - Een 46-jarige man die honderden en mogelijk duizenden mensen zou hebben opgelicht, blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank in Gelderland heeft zijn hechtenis met drie maanden verlengd, laat het Openbaar Ministerie vrijdag weten.
De Israëlisch-Poolse man was eind mei opgepakt na aankomst op een vliegveld in Polen. Hij werd daarna naar Nederland gebracht. Hij zit vast in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben, en met niemand anders. Daarom geeft het OM niet meer informatie.
De man wordt gezien als de leider van een bende beleggingsfraudeurs. Zij deden of ze het geld van mensen investeerden, maar ze zouden het geld in eigen zak hebben gestoken. De politie schat dat de criminelen meer dan 100 miljoen euro per maand verdienden.
In Nederland hebben ongeveer 550 mensen aangifte gedaan. Zij zijn volgens de politie ongeveer 25 miljoen euro kwijt. In België zijn ongeveer tweehonderd aangiftes gedaan. De politie denkt dat wereldwijd tienduizenden mensen de dupe zijn geworden.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-446678884 (1)

Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

generated-image (3)

Niet je boodschappen maar dít maakt Nederland nu echt duurder

Scherm­afbeelding 2026-07-16 om 07.22.19

Zwarte zaterdag op 18 juli: op deze uren verlies je veel tijd op de Route du Soleil

anp160726117 1

Transgender vrouw en neonazi naar mannengevangenis in Duitsland

ANP-561145938

270.000 Nederlanders kochten dit treinabonnement van €49 — maar wie niet opzegt, betaalt straks €128 per maand

shutterstock_2732918445

Nederland heeft officieel een watertekort: dit mag je nu niet meer doen en zoveel kan het je kosten

Loading