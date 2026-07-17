Hoofdverdachte van oplichten beleggers blijft vastzitten

ARNHEM (ANP) - Een 46-jarige man die honderden en mogelijk duizenden mensen zou hebben opgelicht, blijft voorlopig vastzitten. De rechtbank in Gelderland heeft zijn hechtenis met drie maanden verlengd, laat het Openbaar Ministerie vrijdag weten.

De Israëlisch-Poolse man was eind mei opgepakt na aankomst op een vliegveld in Polen. Hij werd daarna naar Nederland gebracht. Hij zit vast in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben, en met niemand anders. Daarom geeft het OM niet meer informatie.

De man wordt gezien als de leider van een bende beleggingsfraudeurs. Zij deden of ze het geld van mensen investeerden, maar ze zouden het geld in eigen zak hebben gestoken. De politie schat dat de criminelen meer dan 100 miljoen euro per maand verdienden.

In Nederland hebben ongeveer 550 mensen aangifte gedaan. Zij zijn volgens de politie ongeveer 25 miljoen euro kwijt. In België zijn ongeveer tweehonderd aangiftes gedaan. De politie denkt dat wereldwijd tienduizenden mensen de dupe zijn geworden.