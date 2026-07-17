Kallas: Rusland moet verantwoordelijkheid nemen voor ramp MH17

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas roept Rusland op zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het neerhalen van de MH17, vrijdag twaalf jaar geleden. Daarbij verloren 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders, hun leven. Rusland moet volledig meewerken "aan de inspanningen om gerechtigheid te laten geschieden", stelt Kallas in een verklaring namens de EU.

In haar verklaring verwijst Kallas naar het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) van 9 juli 2025 en de beslissing van de Raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) van 12 mei 2025. Daarin wordt Rusland verantwoordelijk gehouden voor het neerhalen van vlucht MH17 en voor de dood van de 298 mensen aan boord. Het EHRM heeft daarnaast geoordeeld dat "de Russische Federatie verantwoordelijk is voor het extra leed dat deze gebeurtenissen de nabestaanden hebben berokkend", brengt Kallas in herinnering.

Rusland weigert echter zijn verantwoordelijkheid te nemen, constateert Kallas.

Internationaal Gerechtshof

Op het verzoek van Nederland en Australië aan Rusland om met hen te onderhandelen over schadevergoeding aan de nabestaanden is nooit een reactie gekomen, stelt Kallas in haar verklaring. In plaats daarvan heeft Rusland een procedure aangespannen tegen Australië en Nederland bij het Internationaal Gerechtshof tegen de beslissingen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO).

"Het arrest van het EHRM en de beslissing van de ICAO-raad zijn belangrijke stappen op weg naar waarheid, gerechtigheid en verantwoording voor alle slachtoffers van vlucht MH17, hun nabestaanden en geliefden", stelt Kallas.

De EU steunt "alle inspanningen om de waarheid, gerechtigheid en verantwoording te waarborgen", voegt ze daaraan toe.