Overheid Saba: zoektocht naar Nederlandse wandelaar duurt voort

THE BOTTOM (ANP) - De overheid op Saba heeft donderdag om 18.00 uur lokale tijd laten weten dat de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar nog steeds gaande is. Ondanks uitgebreide zoekacties is de man nog niet gevonden.

"Door analyse van camerabeelden is het zoekgebied bevestigd, waardoor andere wandelroutes konden worden uitgesloten. Op basis hiervan en informatie uit de zoektochten op de wandelpaden is het zoekgebied nu beperkt tot het gebied tussen Middle Island en de Sulphur Mine Trail", zo staat in een persbericht.

De man raakte woensdag vermist tijdens het wandelen in Wells Bay, in het noordwesten van het eiland. Volgens lokale media gaat het om een ervaren wandelaar.