Hoogste aanklager Spanje treedt af na zaak over lekken informatie

door anp
maandag, 24 november 2025 om 10:42
anp241125093 1
MADRID (ANP/RTR) - De hoogste aanklager van Spanje, Álvaro García Ortiz, heeft besloten af te treden. Hij werd vorige week door het hooggerechtshof schuldig bevonden aan het lekken van vertrouwelijke informatie, een nieuwe tegenslag voor de linkse minderheidsregering van premier Pedro Sánchez.
Die informatie had betrekking op een belastingfraudezaak over de partner van prominente rechtse politicus Isabel Díaz Ayuso. Sánchez had García Ortiz in 2022 aangewezen en hem meermaals verdedigd toen hij werd beschuldigd van het ondermijnen van de rechterlijke onafhankelijkheid.
Het vertrek van de procureur-generaal werd al verwacht. Het hof bepaalde donderdag dat García Ortiz twee jaar zijn functie niet mag uitoefenen. Die straf is nog niet ingegaan en hoger beroep is nog mogelijk. Het hof legde García Ortiz ook een boete van circa 7300 euro op en hij moet een schadevergoeding van 10.000 euro betalen.
