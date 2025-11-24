Ludieke actie Henk Schiffmacher na vondst 17e-eeuwse tatoeage

AMSTERDAM (ANP) - Meestertatoeëerder Henk Schiffmacher gaat gratis een historische tattoo zetten bij vijf bezoekers van een pas ontdekte tatoeage op een zeventiende-eeuws schilderij. Dat heeft hij maandag bekendgemaakt bij de presentatie van deze ontdekking in Huis Willet-Holthuysen in Amsterdam.

De tatoeage van een komeet, op de pols van een rijke Amsterdamse koopman, blijkt de vroegst bekende afbeelding van een tatoeage in de westerse schilderkunst te zijn. Hij is te zien op het schilderij De oppercommissarissen der Walen uit 1674. Het werk maakt deel uit van de collectie van het Amsterdam Museum.

Het schilderij was van 2017 tot 2022 te zien op een tentoonstelling in de Hermitage. Pas toen het daarna terug zou gaan naar het Amsterdam Museum, viel het oog van een restaurator op de nooit eerder opgevallen tatoeage. Zij seinde conservator Judith van Gent in, die op haar beurt Schiffmacher erbij haalde. Die sprak van 'wereldnieuws', omdat hij nog nooit zo'n vroege tatoeage had gezien. Volgens het Amsterdam Museum is er inderdaad sprake van een "kunsthistorische vondst van jewelste".

Bezoekers van Huis Willet-Holthuysen kunnen hun interesse in een echte Schiffmacher-komeet opgeven met een motivatie erbij. De tatoeëerder kiest samen met de conservator de vijf leukste uit. Half december zal Schiffmacher de tattoos dan zetten tijdens een avond in het museum zelf.