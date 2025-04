Minister: Israël blijft humanitaire hulp voor Gaza blokkeren

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische minister van Defensie heeft beklemtoond dat zijn land hulpgoederen voor de Gazastrook blijft tegenhouden. "Het beleid van Israël is duidelijk: er mag geen humanitaire hulp Gaza binnenkomen." Het blokkeren van de hulp is volgens minister Israel Katz "een van de belangrijkste drukmiddelen om te voorkomen dat Hamas hulp gebruikt als instrument om de bevolking te beïnvloeden". Israël blokkeert de hulpverlening sinds 2 maart.

De VN meldden onlangs "de ergste humanitaire crisis" in de Gazastrook sinds de Israëlische aanvallen begonnen in oktober 2023. Artsen zonder Grenzen noemt de Gazastrook woensdag in een verklaring een "massagraf voor Palestijnen" en een massagraf "voor hen die hulp bieden". Volgens de hulporganisatie zijn voedsel en brandstof vrijwel op. Zonder brandstof en zonder medicijnen dreigt ook medische bijstand onmogelijk te worden. Er is een tekort aan pijnstillers, antibiotica en middelen om te opereren.