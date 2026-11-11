Hoogste rechter: beoordeling veiligheid in Syrië moet opnieuw

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Bart van den Brink moet de veiligheidssituatie in Syrië opnieuw beoordelen. Dat heeft de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, bepaald in een zaak die een Syrische asielzoeker had aangespannen. De voorganger van de bewindsman oordeelde na de val van het voormalige Syrische regime dat delen van het land veilig zijn, maar daar had hij onder meer de humanitaire omstandigheden bij moeten betrekken.