Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Een waterfilterkan tegen pfas? Vervang je het filter te laat, dan kan er juist meer pfas in je water zitten

Samenleving
door Ans Vink
geenpfasmeer
Volg ons op Google Nieuws
Staat er een waterfilterkan in je koelkast, omdat je de pfas uit je kraanwater wilt halen? Dan heb je misschien minder aan die kan dan je denkt. Volgens experts die de Consumentenbond sprak, kan een filter dat te lang in de kan zit eerder opgenomen pfas weer afgeven. Er komt dan juist meer pfas uit de kan dan je er met de kraan in hebt gedaan.
De bond waarschuwde op 22 oktober voor de reclame waarmee deze kannen worden verkocht.

Ruim 5 miljoen keer bekeken

Webwinkels die waterfilters verkopen, adverteren op Facebook, Instagram en Google. Die advertenties zijn samen ruim 5 miljoen keer bekeken, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De grootste adverteerder is ThatsTheSpirit, met 51 verschillende advertenties. Fluofree heeft er 30, AzurAqua en iFilter elk 20.
De teksten spelen in op zorgen over kraanwater, zoals ‘Kraanwater, maar dan zonder pfas’ en ‘Filter pfas, kwik, lood en chloor uit jouw kraanwater’. Die belofte over kwik, lood en chloor klopt volgens directeur Sandra Molenaar niet. Zware metalen zitten in Nederland nauwelijks in het drinkwater, en chloor wordt hier niet eens gebruikt.
Dat er zorgen zijn over pfas is begrijpelijk, maar deze bedrijven spelen soms op een kwalijke manier in op het gevoel van consumenten.
- Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond

‘Beste Koop’ zonder test

Sommige verkopers prijzen hun kan aan met de labels ‘Beste Koop’ en ‘Beste Waterfilterkan van 2026’. Volgens Molenaar heeft de Consumentenbond helemaal geen waterfilters getest, meldt het Reformatorisch Dagblad. Zie je zo'n label bij een filterkan, dan zegt het dus niets over een oordeel van de bond.

Waarom een oud filter averechts kan werken

Volgens de Consumentenbond doen de drinkwaterbedrijven al met al het drinkwater wat de adverteerders van hun kannen beloven. Een filterkan voegt daar niets aan toe. Experts zien zelfs een risico: na enige tijd kan een consumentenfilter eerder opgenomen pfas weer afgeven. Ook kan een filter dat niet op tijd wordt vervangen een broedplaats voor bacteriën worden.
Als je niet oppast, doe je er dus meer kwaad dan goed mee.
- Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond
Roberta Hofman, onderzoeker waterbehandeling bij wateronderzoeksinstituut KWR, legde dit voorjaar aan Radar uit waar het zit. Veel filters werken met actieve kool. Die is volgens haar niet geschikt voor TFA, een van de pfas-stoffen. Andere pfas haal je er wel mee uit, „maar dat gaat niet zo heel lang goed”.
Het filter op tijd vervangen is dus geen extraatje: het is de enige manier om de kan te laten doen wat hij belooft.

Zoveel kost zo'n kan per jaar

De kan zelf koop je één keer, de filters blijf je kopen. Volgens een overzicht van Bewuster Kiezen kosten de vervangfilters ongeveer zoveel:
  • Brita (MAXTRA PRO): rond €7,60 per filter in een pak van drie, vervangen elke 4 weken of na 150 liter
  • ZeroWater: rond €12 per filter, vervangen als de meter 006 aangeeft, bij hard water sneller
  • AzurAqua: vanaf €13,95 per filter, vervangen als de tester oploopt
Een rekenvoorbeeld op basis van die cijfers: vervang je een Brita-filter netjes elke 4 weken, dan heb je 13 filters per jaar nodig. Dat is zo'n €99 per jaar. Laat je hetzelfde filter twee keer zo lang zitten, dan bespaar je de helft. Alleen gebruik je het filter dan ook langer dan de fabrikant aanraadt.

Wat de cijfers niet zeggen

Een vers filter kan wel iets uitmaken. De Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop vond in juli 2025 met een Brita-kan met MAXTRA-filter tot 96 procent minder van bepaalde pfas, schrijft Bewuster Kiezen. Dat gaat over een nieuw filter en over een deel van de stoffen, niet over een patroon dat al maanden in de kan zit.
Volgens Hofman is een filter in Nederland „totaal overbodig”, zegt ze op het Drinkwaterplatform. Koken helpt trouwens ook niet: volgens het RIVM verwijdert dat geen pfas, meldt De Dagelijkse Standaard.
Heb je al een filterkan en wil je hem blijven gebruiken? Kijk dan op de verpakking hoe vaak het filter eruit moet, en zet die datum in je agenda. De indicator op de kan of de verpakking is de enige leidraad. Pfas zie, ruik of proef je niet.
Bronnen: Consumentenbond, RetailTrends, Reformatorisch Dagblad, Radar, Drinkwaterplatform, Bewuster Kiezen, De Dagelijkse Standaard

Lees ook

Zeven keer zoveel PFAS in je bloed? In deze Nederlandse regio's is de vervuiling het ergstZeven keer zoveel PFAS in je bloed? In deze Nederlandse regio's is de vervuiling het ergst
Thuis kraanwater filteren lijkt gezond, maar kan juist risico’s opleverenThuis kraanwater filteren lijkt gezond, maar kan juist risico’s opleveren
Wit schuim op het strand? Waarom je er beter niet doorheen looptWit schuim op het strand? Waarom je er beter niet doorheen loopt
Wetenschappers zeggen dat afwassen met een spons een zorgwekkende bijwerking heeft.Wetenschappers zeggen dat afwassen met een spons een zorgwekkende bijwerking heeft.
'Eeuwige chemicaliën' gevonden in Belgisch brood en Nederlandse pepernoten'Eeuwige chemicaliën' gevonden in Belgisch brood en Nederlandse pepernoten
Als je je kind een appel geeft, geef je hem ook een cocktail van gifAls je je kind een appel geeft, geef je hem ook een cocktail van gif
Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruikenDit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken
loading

POPULAIR NIEUWS

Een ouder stel stapt met rugzakken in een geel-blauwe NS-trein op een perron.

Op deze manieren reis je goedkoper met de trein als 60-plusser

pensioen_symbolisch_AI

AOW plus €1.000 pensioen? Je bent in 2027 zo'n €192 kwijt, maar donderdag kan dat €51 worden

Een rol wc-papier op een glazen plank in een open koelkast.

Waarom je een rol toiletpapier in je koelkast zou moeten leggen

Een wit dekbed ligt opgeschud op een tweepersoonsbed in een lichte slaapkamer.

Dit zijn de beste 4-seizoenendekbedden volgens de Duitse consumententest: een goeie heb je al voor 24 euro

tandarts-gehoorapparaat-aftrek-2028

Trek je de tandarts of je gehoorapparaat af bij je aangifte? Vanaf 2028 mag dat waarschijnlijk niet meer, tot eind 2027 nog wel

anp101126130 1

Spanje spreekt van noodsituatie Canarische Eilanden om migratie

Loading