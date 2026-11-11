Staat er een waterfilterkan in je koelkast, omdat je de pfas uit je kraanwater wilt halen? Dan heb je misschien minder aan die kan dan je denkt. Volgens experts die de Consumentenbond sprak, kan een filter dat te lang in de kan zit eerder opgenomen pfas weer afgeven. Er komt dan juist meer pfas uit de kan dan je er met de kraan in hebt gedaan.

De bond waarschuwde op 22 oktober voor de reclame waarmee deze kannen worden verkocht.

Ruim 5 miljoen keer bekeken

Webwinkels die waterfilters verkopen, adverteren op Facebook, Instagram en Google. Die advertenties zijn samen ruim 5 miljoen keer bekeken, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond . De grootste adverteerder is ThatsTheSpirit, met 51 verschillende advertenties. Fluofree heeft er 30, AzurAqua en iFilter elk 20.

De teksten spelen in op zorgen over kraanwater, zoals ‘Kraanwater, maar dan zonder pfas’ en ‘Filter pfas, kwik, lood en chloor uit jouw kraanwater’. Die belofte over kwik, lood en chloor klopt volgens directeur Sandra Molenaar niet. Zware metalen zitten in Nederland nauwelijks in het drinkwater, en chloor wordt hier niet eens gebruikt.

Dat er zorgen zijn over pfas is begrijpelijk, maar deze bedrijven spelen soms op een kwalijke manier in op het gevoel van consumenten. - Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond

‘Beste Koop’ zonder test

Sommige verkopers prijzen hun kan aan met de labels ‘Beste Koop’ en ‘Beste Waterfilterkan van 2026’. Volgens Molenaar heeft de Consumentenbond helemaal geen waterfilters getest, meldt het Reformatorisch Dagblad . Zie je zo'n label bij een filterkan, dan zegt het dus niets over een oordeel van de bond.

Waarom een oud filter averechts kan werken

Volgens de Consumentenbond doen de drinkwaterbedrijven al met al het drinkwater wat de adverteerders van hun kannen beloven. Een filterkan voegt daar niets aan toe. Experts zien zelfs een risico: na enige tijd kan een consumentenfilter eerder opgenomen pfas weer afgeven. Ook kan een filter dat niet op tijd wordt vervangen een broedplaats voor bacteriën worden.

Als je niet oppast, doe je er dus meer kwaad dan goed mee. - Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond

Roberta Hofman, onderzoeker waterbehandeling bij wateronderzoeksinstituut KWR, legde dit voorjaar aan Radar uit waar het zit. Veel filters werken met actieve kool. Die is volgens haar niet geschikt voor TFA, een van de pfas-stoffen. Andere pfas haal je er wel mee uit, „maar dat gaat niet zo heel lang goed”.

Het filter op tijd vervangen is dus geen extraatje: het is de enige manier om de kan te laten doen wat hij belooft.

Zoveel kost zo'n kan per jaar

De kan zelf koop je één keer, de filters blijf je kopen. Volgens een overzicht van Bewuster Kiezen kosten de vervangfilters ongeveer zoveel:

Brita (MAXTRA PRO): rond €7,60 per filter in een pak van drie, vervangen elke 4 weken of na 150 liter

ZeroWater: rond €12 per filter, vervangen als de meter 006 aangeeft, bij hard water sneller

AzurAqua: vanaf €13,95 per filter, vervangen als de tester oploopt

Een rekenvoorbeeld op basis van die cijfers: vervang je een Brita-filter netjes elke 4 weken, dan heb je 13 filters per jaar nodig. Dat is zo'n €99 per jaar. Laat je hetzelfde filter twee keer zo lang zitten, dan bespaar je de helft. Alleen gebruik je het filter dan ook langer dan de fabrikant aanraadt.

Wat de cijfers niet zeggen

Een vers filter kan wel iets uitmaken. De Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop vond in juli 2025 met een Brita-kan met MAXTRA-filter tot 96 procent minder van bepaalde pfas, schrijft Bewuster Kiezen. Dat gaat over een nieuw filter en over een deel van de stoffen, niet over een patroon dat al maanden in de kan zit.

Volgens Hofman is een filter in Nederland „totaal overbodig”, zegt ze op het Drinkwaterplatform . Koken helpt trouwens ook niet: volgens het RIVM verwijdert dat geen pfas, meldt De Dagelijkse Standaard

Heb je al een filterkan en wil je hem blijven gebruiken? Kijk dan op de verpakking hoe vaak het filter eruit moet, en zet die datum in je agenda. De indicator op de kan of de verpakking is de enige leidraad. Pfas zie, ruik of proef je niet.