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Houthi's claimen nieuwe aanval op luchthaven Riyad

Samenleving
door anp
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RIYAD (ANP/AFP) - De Jemenitische Houthi's claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saudische hoofdstad Riyad. "De inslag was nauwkeurig", aldus een woordvoerder. De door Saudi-Arabië geleide coalitie tegen de Houthi's zei eerder een ballistische raket op weg naar Riyad te hebben neergehaald.
Er zijn meerdere explosies gehoord in Riyad, kort nadat inwoners een waarschuwing van de autoriteiten op hun mobiele telefoons hadden ontvangen. "Het gebied wordt bedreigd door een vijandelijke luchtaanval. Blijf alstublieft kalm en blijf binnen of op een veilige plek uit de buurt van ramen en deuren", luidde het bericht.
De door Iran gesteunde Houthi's voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saudi-Arabië. Het vliegveld in Riyad was zaterdag ook al het doelwit van Houthi-aanvallen. Daarbij kwamen dertien mensen om het leven en raakten honderden anderen gewond.
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