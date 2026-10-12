Smulders, Ostermann en Yentl en de Boer winnen Poelifinario's

DEN HAAG (ANP) - Ruud Smulders, Lisa Ostermann en het duo Yentl en de Boer hebben maandagavond een Poelifinario gewonnen, de belangrijkste Nederlandse cabaretprijs. Dat gebeurde tijdens het Cabaretgala in Theater Diligentia in Den Haag. De Neerlands Hoop-prijs voor de meest veelbelovende theatermaker ging naar David Linszen.

De prijzen worden uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Het was de eerste keer dat hij de prijs won. Ostermann won in de categorie Engagement. Het was haar tweede Poelifinario. De jury prees haar combinatie van "pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid". Het duo Yentl en de Boer kreeg ook voor de tweede keer een Poelifinario overhandigd. Ze wonnen in de categorie Kleinkunst.

Bij het gala was er ook aandacht voor de recent overleden cabaretier en schrijfster Paulien Cornelisse. Voor de prijsuitreiking droeg het duo Yentl en de Boer een lied aan haar op.