Witkoff: VS hoopvol over gesprekken met Iran deze week

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 22:32
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten denken dat er deze week gesprekken gaan plaatsvinden met Iran om een eind te maken aan de oorlog. Dat heeft de speciale gezant Steve Witkoff gezegd op een bijeenkomst in Miami. "We zijn er zeker hoopvol over."
Witkoff voegde eraan toe dat de Verenigde Staten wachten op een reactie van Iran op hun vijftienpuntenplan. Daarmee hopen de VS Iran weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. "We verwachten dat de Iraniërs reageren. Dat zou alles kunnen oplossen."
Een hoge Iraanse functionaris zei vrijdag tegen persbureau Reuters dat het land nog niet heeft besloten of het zal reageren op het Amerikaanse plan. Een reactie zou mogelijk zijn uitgesteld vanwege de aanhoudende aanvallen op Iraanse energiefaciliteiten en staalindustrie.
