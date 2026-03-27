Iran zweert wraak voor aanvallen op kern- en staalindustrie

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Teheran zweert Israëlische aanvallen op Iran van eerder op vrijdag te vergelden. Die aanvallen tegen onder meer energievoorzieningen en de Iraanse staalindustrie, zo schrijft buitenlandminister Abbas Araghchi op X, zijn in strijd met Amerikaanse beloften aan Iran.

De VS zegden eerder toe energievoorzieningen in het land langer te zullen ontzien, in afwachting van antwoord op een onderhandelingsaanbod dat de Amerikanen Iran deden. Volgens Araghchi zal "een grote prijs" betaald worden voor die schendingen. Hij voegt eraan toe dat Israël claimt dat het in samenspraak met de VS handelde.

Het vijftienpuntenplan van de VS wordt volgens een anonieme Iraanse functionaris nog gewogen, meldde persbureau Reuters eerder op vrijdag. Het idee was dat een antwoord daarop vrijdag of zaterdag zou volgen. Dat antwoord laat nu waarschijnlijk op zich wachten, in het licht van de "onaanvaardbare aanvallen".

Vermoed wordt dat Iran wellicht vrijdagnacht nog zal terugslaan in de regio.