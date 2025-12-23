ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Houthi's en regering Jemen ruilen bijna 3000 gevangenen

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 12:07
anp231225100 1
SANAA (ANP/AFP) - De Jemenitische regering en de Houthi's hebben bijna 3000 gevangenen geruild, melden beide kanten. Die deal kwam tot stand na onderhandelingen tussen beide partijen in buurland Oman.
VN-gezant voor Jemen Hans Grundberg heeft de ruil verwelkomd als een "positieve en betekenisvolle stap die hopelijk het lijden van de gevangenen en hun families zal verlichten".
De Houthi's hebben al ruim tien jaar een groot deel van Jemen in handen, maar internationaal wordt de regering in Aden grotendeels erkend als de rechtmatige machthebber.
Sinds een staakt-het-vuren begin 2022 zijn de gevechten afgenomen, maar de situatie blijft onstabiel en volgens mensenrechtenorganisaties zijn de humanitaire omstandigheden nog steeds miserabel.
loading

POPULAIR NIEUWS

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

ANP-537923419

Een bekende vitamine kan je longen beschermen tegen luchtvervuiling

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

anp 425409150 1

Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago

generated-image

Tien dingen waar vrouwen zich het meest aan ergeren in een relatie

Image

Thuisbatterij in opkomst: Nederlandse huishoudens zoeken naar manieren om energiegebruik te stabiliseren

Loading