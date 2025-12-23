Houthi's en regering Jemen ruilen bijna 3000 gevangenen

SANAA (ANP/AFP) - De Jemenitische regering en de Houthi's hebben bijna 3000 gevangenen geruild, melden beide kanten. Die deal kwam tot stand na onderhandelingen tussen beide partijen in buurland Oman.

VN-gezant voor Jemen Hans Grundberg heeft de ruil verwelkomd als een "positieve en betekenisvolle stap die hopelijk het lijden van de gevangenen en hun families zal verlichten".

De Houthi's hebben al ruim tien jaar een groot deel van Jemen in handen, maar internationaal wordt de regering in Aden grotendeels erkend als de rechtmatige machthebber.

Sinds een staakt-het-vuren begin 2022 zijn de gevechten afgenomen, maar de situatie blijft onstabiel en volgens mensenrechtenorganisaties zijn de humanitaire omstandigheden nog steeds miserabel.