Alcaraz zonder setverlies naar laatste acht US Open

NEW YORK (ANP) - Carlos Alcaraz heeft zonder setverlies de laatste acht van de US Open bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard rekende in drie sets af met de Fransman Arthur Rinderknech: 7-6 (3) 6-3 6-4.

Alcaraz neemt het in de kwartfinales op tegen Jiri Lehecka. De als twintigste geplaatste Tsjech won in vier sets van Adrian Mannarino uit Frankrijk: 7-6 (4) 6-4 2-6 6-2.

De 22-jarige Spanjaard won de US Open in 2022. Vorig jaar werd hij in de tweede ronde uitgeschakeld door Botic van de Zandschulp. In de eerste drie partijen tegen de Amerikaan Reilly Opelka en de Italianen Mattia Bellucci en Luciano Darderi won hij steeds in drie sets.

Jongste speler

Tegen Rinderknech waren er in de eerste set weinig kansen. In de tiebreak kwam Alcaraz met 2-1 achter, maar hij maakte vervolgens vijf punten op rij en pakte even later de set. In de tweede en derde set had hij aan een break voldoende. Na de break op 4-4 in de derde set serveerde hij de partij op eigen service uit op zijn eerste matchpoint.

Alcaraz heeft voor de dertiende keer een kwartfinale van een grandslamtoernooi bereikt. Hij is de jongste speler in het moderne tennis die dat heeft bereikt.