Houthi's: Saudi-Arabië voerde binnen 24 uur ruim 50 aanvallen uit

SANAA (ANP/AFP) - De Jemenitische Houthi's hebben zondag gemeld dat Saudi-Arabië in 24 uur tijd meer dan vijftig aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dit gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering de verantwoordelijkheid had opgeëist voor een aanval met drones en raketten op een militaire basis in Saudi-Arabië.

De Houthi's zijn opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen sinds de Jemenitische burgeroorlog in juli opnieuw oplaaide. De ​groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saudische schepen in de Rode Zee aan te vallen.

De recente confrontaties volgen op een offensief van de Houthi's dat een week duurde en ertoe leidde dat de groep de Jemenitische kust aan de Rode Zee innam, waarmee ze hun greep op de Bab al-Mandeb-straat verstevigden.

Deze zeestraat is belangrijk voor de Saudische olie-export, aangezien de Straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran.