ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Houthi's: Saudi-Arabië voerde binnen 24 uur ruim 50 aanvallen uit

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 21:42
anp130926132 1
Volg ons op Google Nieuws
SANAA (ANP/AFP) - De Jemenitische Houthi's hebben zondag gemeld dat Saudi-Arabië in 24 uur tijd meer dan vijftig aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Dit gebeurde nadat de door Iran gesteunde groepering de verantwoordelijkheid had opgeëist voor een aanval met drones en raketten op een militaire basis in Saudi-Arabië.
De Houthi's zijn opnieuw verwikkeld in gevechten met door Saudi-Arabië gesteunde regeringstroepen sinds de Jemenitische burgeroorlog in juli opnieuw oplaaide. De ​groep kondigde toen een maritieme blokkade van de zeestraat Bab al-Mandeb af en begon Saudische schepen in de Rode Zee aan te vallen.
De recente confrontaties volgen op een offensief van de Houthi's dat een week duurde en ertoe leidde dat de groep de Jemenitische kust aan de Rode Zee innam, waarmee ze hun greep op de Bab al-Mandeb-straat verstevigden.
Deze zeestraat is belangrijk voor de Saudische olie-export, aangezien de Straat van Hormuz gesloten blijft te midden van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2753258441

Zit jij bij een van deze vijf leveranciers? Dan betaal je nu tot €60 per maand meer dan begin dit jaar

LepismaSaccharina

Papiervisjes of zilvervisjes? Zo herken je het verschil — en dit moet je doen

gandr-collage (3)

Wat verdienen medisch specialisten? Dit is het salaris in Nederland

ziekteverzuim daalt in 2023 voor het eerst in negen jaar1705558900

Na twee jaar ziekte makkelijker ontslagen: deze drie minder bekende plannen uit de Kamerbrief raken jou ook

header-thuistaal-15jarigen

In tien jaar verdubbeld: 13 procent van de vijftienjarigen spreekt thuis geen Nederlands

anp130926085 1

WSJ: Canada wil mogelijk bijzonder EU-lidmaatschap

Loading