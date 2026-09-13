Vrouw opgepakt voor bestellen huurmoordenaar

ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse politie heeft afgelopen vrijdag een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Ze heeft mogelijk iets te maken met het bestellen van een huurmoord op het darkweb. Ze zit daarom vast op verdenking van betrokkenheid bij de zaak en wordt maandag voorgeleid, meldt de politie zondag.

Volgens RTL Nieuws, dat onderzoek deed naar huurmoorden, is de moordopdracht bedoeld voor een Rotterdamse ondernemer. Het zou te maken hebben met een vechtscheiding. De ondernemer vermoedt dat zijn ex-schoonfamilie achter de moordopdracht zit.