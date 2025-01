Trump wil illegale migranten opsluiten in Guantánamo Bay

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil de omstreden gevangenis Guantánamo Bay gebruiken om illegale migranten op te sluiten. Trump zei woensdag dat hij een presidentieel bevel gaat tekenen en dat het Pentagon en veiligheidsdienst Homeland Security een migrantenopvang in het kamp moeten voorbereiden.

"We hebben 30.000 bedden in Guantanamo om de ergste criminele illegale migranten op te sluiten die het Amerikaanse volk bedreigen", aldus de president.

De gevangenis op Cuba is lange tijd gebruikt om terreurverdachten op te sluiten. Het kamp is omstreden omdat er martelingen plaatsvonden en mensen zonder proces werden vastgezet. De vorige presidenten Barack Obama en Joe Biden waren van plan om de gevangenis te sluiten en haalden daar de afgelopen jaren veel mensen weg. Begin deze maand schreef The New York Times dat er nog maar vijftien mensen vastzaten in Guantánamo Bay.