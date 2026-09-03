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Hugo de Jonge en familie moesten een nacht huis uit om dreiging

Samenleving
door Redactie
donderdag, 03 september 2026 om 18:02
bijgewerkt om donderdag, 03 september 2026 om 18:09
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Oud-minister Hugo de Jonge en meerdere familieleden van hem zijn ernstig bedreigd tijdens de coronapandemie. Hij zei dat hij en zijn gezin een nacht hun huis moesten verlaten, "omdat mijn huis werd bestormd", zei hij tegen de coronacommissie.
"Mijn dochter is zelf ernstig bedreigd en ze heeft serieus met de angst geleefd dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen", aldus De Jonge. De voormalige zorgminister zei dat ook zijn broers werden bedreigd toen hij minister was.
Volgens De Jonge zijn er nooit levensbedreigende incidenten geweest door de inzet van beveiligers en politieagenten.
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