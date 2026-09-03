Rodetruidrager Mas pakt tijd op concurrenten in bergrit Vuelta

CALAR ALTO (ANP) - Wielrenner Enric Mas heeft zijn leiderspositie verstevigd in de twaalfde etappe van de Vuelta. De Spanjaard van Movistar finishte in de bergrit van Vera naar Calar Alto op bijna drie minuten van ritwinnaar Jakob Omrzel uit Slovenië van Bahrain - Victorious als vijfde, maar liep uit op zijn concurrenten Primoz Roglic uit Slovenië, de Oostenrijker Felix Gall en Richard Carapaz uit Ecuador.

Voor de 20-jarige Omrzel is het de eerste overwinning van dit jaar. Hij bezorgde zijn ploeg ook de eerste zege in deze Ronde van Spanje.

Mas heeft in het algemeen klassement 1.45 minuut voorsprong op Roglic en 2.06 op Gall. Vrijdag volgt een bergrit van Almuñécar naar Loja.