Ondanks smeekbedes en tirades vist Trump weer achter het net: Nobelprijs voor de Vrede gaat naar deze vrouw

Donald Trump zal op dit moment waarschijnlijk vloekend en tierend door het Oval Office struinen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar wederom niet naar hem, maar naar rechter en oud-VN-mensenrechtenchef Navanethem Pillay.

Zij krijgt de prijs voor haar inzet voor vrede en internationaal recht, aldus het Noorse Nobelcomité vrijdag. Het comité stelt dat de Zuid-Afrikaanse "de reikwijdte en de impact van het internationaal recht aanzienlijk heeft vergroot". Pillay was rechter bij het hooggerechtshof van Zuid-Afrika, het Rwandatribunaal en het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Ook zat Pillay tot voor kort de onafhankelijke internationale VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden voor. Pillay is nu rechter bij het Internationaal Gerechtshof (ICG) in Den Haag in de zaak waarin Myanmar van genocide wordt beschuldigd.

'Bron van hoop en inspiratie'

De voorzitter van het Noorse Nobelcomité noemde Pillay een "bron van hoop en inspiratie". Hij zei dat het internationaal recht het "fundament vormt voor een vreedzamere wereld" en zei dat het internationaal rechtssysteem "zwaar onder druk staat". "Vrede vereist gerechtigheid", aldus de voorzitter.

Dit jaar werden 287 personen en organisaties genomineerd voor de prestigieuze prijs. De lijst met genomineerden blijft vijftig jaar geheim.

Venezuela

De prijs ging vorig jaar naar de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado voor haar streven naar democratie in Venezuela. Er was toen veel ophef rond de prijs, omdat de Amerikaanse president Donald Trump herhaaldelijk verklaarde de prijs te willen ontvangen. Machado bood later aan haar prijs met Trump te delen, maar het Nobelcomité zei dat dit niet mogelijk is.

De Nobelprijzen worden op 10 december uitgereikt. De vredesprijs is de enige van de zes prijzen die wordt toegekend door het Noorse Nobelcomité. Deze wordt uitgereikt in Oslo, de rest in Stockholm. De prijs bestaat uit een medaille en bijna 1,1 miljoen euro.