ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hulpdienst meldt gewonden door raketten in Tel Aviv

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 10:48
anp240326090 1
TEL AVIV (ANP/AFP) - Bij aanvallen op Tel Aviv zijn vier mensen lichtgewond geraakt, meldt de Israëlische hulpdienst Magen David Adom. De burgemeester van de stad spreekt van een "voltreffer" op een gebouw. In aanloop naar de ontploffingen werd gewaarschuwd voor Iraanse raketten.
Magen David Adom, de Israëlische variant van het Rode Kruis, deelde beelden van de nasleep van de aanvallen. Daarop zijn een beschadigd gebouw en brandende voertuigen te zien. Volgens de politie van Tel Aviv is "op verschillende locaties munitie ingeslagen".
Het drie verdiepingen tellende gebouw dat volgens de burgemeester werd getroffen, bevindt zich in het noorden van de stad. De militaire radio en andere media melden dat het vermoedelijk ging om een raket met clustermunitie. Die zou drie of vier koppen hebben bevat, met in totaal zo'n honderd kilo explosieven.
Luchtalarm
De Israëlische krijgsmacht meldde in de nacht van maandag op dinsdag verschillende raketaanvallen vanuit Iran. In delen van Israël was het luchtalarm te horen. In het noorden van Israël raakten woningen beschadigd door vallende brokstukken van raketten.
Magen David Adom meldde eerder zes gewonden, maar stelde dat aantal later bij naar vier. Het gaat om mensen die rook hadden ingeademd.
loading

552164-552795

228796986_m

shutterstock_2714800497

ms-assortedbreads-getty-89d01d67359842e89d41222a3a344b3c

nato-summit-trump-nato-secretary-general-mark-rutte-plenary-session-2

125036919_m

Loading