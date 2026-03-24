Tennisser Sinner eenvoudig door naar vierde ronde in Miami

MIAMI (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft zich eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde van het masterstoernooi van Miami. De Italiaanse nummer 2 van de wereld was met 6-1 6-4 te sterk voor Corentin Moutet uit Frankrijk.

Sinner speelt in de volgende ronde tegen de Amerikaan Alex Michelsen. De Italiaan hoopt in Florida zijn eerste 'Sunshine Double' te voltooien, oftewel opeenvolgende zeges in de toptoernooien van Indian Wells en Miami. Hij schreef onlangs voor de eerste keer het evenement in Indian Wells op zijn naam. Hij won in 2024 al een keer in Miami.

Titelverdediger Jakub Mensik uit Tsjechië werd uitgeschakeld door de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-7 (4) 6-4 6-7 (11). De Duitser Alexander Zverev, de mondiale nummer 4, won met 6-2 5-7 6-4 van Marin Cilic uit Kroatië.