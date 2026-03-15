ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hulpverlener Wittenberg, die bootvluchtelingen hielp, overleden

door anp
zondag, 15 maart 2026 om 20:37
PEEST (ANP) - De Nederlandse hulpverlener Pieter Wittenberg is vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de hulporganisatie Human Power zondag na een bericht van RTV Drenthe. Wittenberg was op het Griekse eiland Lesbos aangeklaagd voor onder meer mensensmokkel, omdat hij bootvluchtelingen had geholpen. In januari werd hij vrijgesproken, net als 23 andere hulpverleners.
Wittenberg was ernstig ziek. Daarom was hij vorige maand gestopt met zijn publieke en humanitaire werkzaamheden. Volgens Human Power had Wittenberg kort na zijn vrijspraak de diagnose gekregen van "een ernstige, slopende ziekte met een waarschijnlijk zeer beperkte levensverwachting".
Human Power omschrijft Wittenberg als "een man die met een enorme solidariteit voor de mensheid in het leven stond. Iemand met een zeer zuiver kompas, die helder had wat hij goed vond en daarnaar handelde." De organisatie vindt dat de Drent "op een goede manier een weg heeft weten te vinden in wat hij belangrijk vond, namelijk medemenselijkheid".
Droge kleren
Wittenberg en de anderen hielpen vluchtelingen die per boot aankwamen op Lesbos, onder meer door ze water of droge kleren aan te bieden. De Griekse aanklagers vonden dat ze zich schuldig hadden gemaakt aan mensensmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie door de vluchtelingen te helpen. De verdachten zelf zeiden dat ze mensenlevens hebben gered door vluchtelingen uit zee te halen.
De Griekse rechtbank sprak ze vrij, nadat een aanklacht voor spionage eerder al was vervallen. Bij veroordeling hadden de hulpverleners tot twintig jaar gevangenisstraf kunnen krijgen.
loading

Loading