Deze goedkope batterij maakt elektrische scooters straks veiliger én groener

China is een nieuwe technologische race begonnen met batterijen die gemaakt zijn van een onverwachte grondstof: zeezout. En dat kan vooral elektrische scooters een boost geven.

De nieuwe batterijen maken gebruik van natrium, een element dat overvloedig aanwezig is in zeewater. Dit maakt de batterijen goedkoper en milieuvriendelijker om te produceren. Nog een belangrijk voordeel van natrium-ionbatterijen is hun veiligheid: ze zijn minder brandgevoelig en stabieler bij extreme temperaturen dan lithiumbatterijen.

Daar staat tegenover dat ze momenteel nog een lagere energiedichtheid hebben, waardoor ze zwaarder zijn en minder energie opslaan. In elektrische auto’s of vrachtwagens ga je ze daarom niet snel vinden. De actieradius van dergelijke voertuigen zou te laag worden met deze technologie

Miljarden naar onderzoek

Natrium-ionbatterijen hebben vooral het potentieel om populair te worden in de wereld van lichte, stedelijke voertuigen zoals elektrische tweewielers. Chinese fabrikanten verwachten dat tegen 2030 maar liefst 15 procent van alle elektrische scooters met deze technologie zal worden aangedreven. Dat is een enorme stap vooruit, want vandaag de dag is minder dan 1 op 1000 scooters uitgerust met de technologie.