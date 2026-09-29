Werk je in een distributiecentrum, een kas of in de bouw? Dan zie je het misschien al gebeuren: Poolse collega's pakken hun koffers. Voor het eerst sinds 2004 vertrekken er meer Polen uit Nederland dan er bijkomen, meldt EenVandaag . De Volkskrant schrijft hetzelfde. Een van de redenen herken je waarschijnlijk: Nederland is duur geworden, terwijl je in Polen steeds beter kunt leven.

Het gaat nog niet om grote aantallen. Volgens de Volkskrant nam het aantal Polen in Nederland vorig jaar met 186 af. Columnist Ewa van Rooij-Niepokulczycka noemde op Dossier Arbeidsmigranten eerder op basis van CBS-cijfers een verschil van ongeveer 1.100 mensen. Sociale Vraagstukken kwam in februari uit op een migratiesaldo dat in 2025 nagenoeg nul was. Welk cijfer je ook neemt, de richting is omgedraaid. In 2003 woonden er nog 20.000 Polen in Nederland, in 2025 ruim 190.000.

Het gezin Dankiewicz ging in juli terug

Lukasz Dankiewicz (38), zijn vrouw Beata (41) en hun dochter Jessica verhuisden in juli naar Polen, vertelt het gezin aan EenVandaag. Ze misten hun familie en de Poolse cultuur. Een tweede reden is volgens Lukasz dat de economie, de woonkwaliteit en de salarissen in Polen steeds beter worden.

Ik denk dat de grootste reden is dat Nederland steeds duurder wordt. - Lukasz Dankiewicz tegen EenVandaag

Hij kijkt daarbij vooral naar de huizenprijzen van nu en vijf jaar geleden, afgezet tegen wat je verdient als productiemedewerker. Met dat inkomen vindt hij het leven in Nederland onbetaalbaar.

Het loon is lager, maar het leven ook

Op je loonstrook wint Nederland nog altijd ruim. Het minimumuurloon ging op 1 juli 2026 naar 14,99 euro. In Polen is het minimumloon dit jaar 4.806 zloty bruto per maand. Volgens EURES, de Europese dienst voor arbeidsbemiddeling, is dat ongeveer 1.139 euro. Het Nederlandse minimumloon staat in de Eurostat-cijfers die Manly op een rij zette op 2.338 euro per maand.

Die vergelijking vertelt alleen niet het hele verhaal. Volgens EURES kun je met het Poolse minimumloon ongeveer evenveel boodschappen en andere basisbenodigdheden kopen als met 1.500 euro in duurdere landen zoals Duitsland of Frankrijk.

Een Pools minimumloon van 1.139 euro is in Polen zelf zo'n 1.500 euro waard.

Zo verhoudt Polen zich tot Nederland

Algemeen prijsniveau: Polen zat in 2025 volgens Eurostat op 73 procent van het EU-gemiddelde voor consumptie door huishoudens. Daarmee hoort het bij de drie goedkoopste EU-landen.

Polen zat in 2025 volgens Eurostat op 73 procent van het EU-gemiddelde voor consumptie door huishoudens. Daarmee hoort het bij de drie goedkoopste EU-landen. Nederland: volgens een overzicht van Grenzenloos op basis van Eurostat heeft Nederland een index van 120,4, ruim 20 procent boven het EU-gemiddelde. Dat cijfer gaat over een bredere maatstaf dan het Poolse getal, dus zie het als richtlijn.

volgens een overzicht van Grenzenloos op basis van Eurostat heeft Nederland een index van 120,4, ruim 20 procent boven het EU-gemiddelde. Dat cijfer gaat over een bredere maatstaf dan het Poolse getal, dus zie het als richtlijn. Huur: in Warschau ligt de huur gemiddeld 49,9 procent lager dan in Amsterdam, volgens prijsdata van Werelddata.

in Warschau ligt de huur gemiddeld 49,9 procent lager dan in Amsterdam, volgens prijsdata van Werelddata. Overige kosten: zonder huur is Warschau volgens dezelfde bron gemiddeld 37,1 procent goedkoper dan Amsterdam.

zonder huur is Warschau volgens dezelfde bron gemiddeld 37,1 procent goedkoper dan Amsterdam. Boodschappen: voedselprijzen verschillen in de EU het minst, meldt Eurostat. Toch was Polen in 2025 het goedkoopste land voor de categorie 'overige voedingsmiddelen'.

De cijfers van Werelddata komen van gebruikers die zelf prijzen melden. Ze geven dus vooral een idee van het verschil en zijn geen exacte maandbegroting.

Het grootste verschil zit bij het wonen. Dat is volgens Eurostat de grootste uitgavenpost van Europese huishoudens, en ook de post waarin landen het meest verschillen: van 190 procent van het EU-gemiddelde in Ierland tot 41 procent in Bulgarije. Van Rooij-Niepokulczycka vatte het in haar column samen met de vraag "wat heb je aan een hoger Nederlands salaris als een groot deel ervan verdwijnt aan wonen?"

Niet alleen geld: familie en je buitenstaander voelen

Volgens WRR-onderzoeker Gijsbert Werner kwam het kantelpunt vorig jaar. Hij zag het al langer aankomen, ook bij andere werknemers uit Centraal- en Oost-Europa. Tegen EenVandaag noemt hij de Poolse economie als belangrijkste reden: die groeit snel, de werkloosheid is heel laag en de welvaart neemt toe.

Hoogleraar Paul de Beer wees al in maart 2025 bij EenVandaag op hetzelfde. In Polen is ook een tekort aan werknemers, en daardoor zijn "daar de lonen erg sterk zijn gestegen".

Uit de verhalen in de Volkskrant blijkt dat het niet alleen om geld gaat. Terugkeerders noemen ook heimwee en de sfeer in Nederland: ‘Je voelt hier altijd dat je een buitenlander bent.’ Onderzoeker Sara Bojarczuk schreef mee aan een rapport over Polen die uit Nederland terugkeren, in opdracht van de Poolse overheid. Volgens haar komen Polen minder graag naar Nederland en is teruggaan aantrekkelijker geworden.

Wat dit voor Nederland betekent

Polen kwamen volgens de Volkskrant vooral voor werk in distributiecentra, kassen en de bouw. Nederland zit nu met een probleem, schrijft EenVandaag, want Polen zijn een belangrijk deel van de arbeidsmarkt geworden. Werkgevers zoeken daarom verder. Uitzender Eric Nabuurs zag vorig jaar al steeds meer Bulgaarse medewerkers binnenkomen, zei hij in 2025 tegen EenVandaag.

Voor jou als consument en werknemer draait het om dezelfde vraag die de Polen zich stellen: wat blijft er van je loon over na huur en boodschappen? Twintig jaar lang won Nederland die vergelijking vanzelf. De terugkeerders laten zien dat dit niet meer vanzelf gaat.