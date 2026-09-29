Politie VK: geen explosieven aangetroffen in busjes bij RAF-basis

LONDEN (ANP) - In het onderzoek naar het voorval van afgelopen weekend bij RAF-luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven aangetroffen. Dat meldt de antiterreurbrigade van de Britse politie, die eraan toevoegt dat er ook panden in Londen zijn doorzocht. Vijf verdachten, allen Britten, werden eerder op borgtocht vrijgelaten.

De vijf werden zondag niet ver van de vliegbasis opgepakt, op verdenking van het schenden van de explosievenwet en het willen begaan van een terroristische aanslag. Een omwonende, die hen tegenkwam na een avond uitgaan, tipte de politie. Na de melding werd in allerijl opgeschaald en onder meer de explosievenopruimingsdienst ingeschakeld. Onduidelijk was toen nog of er explosieven lagen in de busjes van de verdachten.

De dienst meldt dinsdag dat er weliswaar geen geïmproviseerde explosieven zijn aangetroffen, maar wel vloeibare brandstof in beslag is genomen. "De voertuigen zijn uitvoerig gecontroleerd, met behulp van militaire middelen en forensisch experts", aldus de dienst.

Vrijlating

Over de vrijlating van de verdachten wordt gezegd dat dit een "onderzoeksmatige keuze" was, "gegrond in ervaring en zorgvuldige overweging van de politionele bevoegdheden". Maandag werd al bekend dat de voorlopige vrijlating niet betekent dat de vijf geen onderdeel meer uitmaken van het onderzoek.

Aanvankelijk klonk het maandag in Britse media dat omwonenden meer verdachten hadden gezien dan slechts de vijf arrestanten. Vooralsnog is onduidelijk of dit klopt en of de politie inderdaad meer verdachten in het vizier heeft.