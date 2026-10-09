Huur je een eengezinswoning met een cv-ketel? Dan raakt de warmtepompnorm van 2029 ook jouw huis, maar niet jij beslist erover. Als de ketel straks vervangen moet worden, kiest je verhuurder wat ervoor in de plaats komt. Jij merkt het op twee plekken: aan je energierekening, en misschien aan je huur.

Wat er in de Kamerbrief van 7 oktober staat, lees je in 'Is je cv-ketel tien jaar of ouder? Vanaf 2029 kost vervangen al snel €6.000 in plaats van €2.000, behalve in deze woningen'. Dit stuk is voor huurders.

Het kabinet werkt de norm uit met verhuurders

Over huurders zegt de Kamerbrief weinig. Volgens Solar Magazine wil het kabinet de plannen voor 2029 verder uitwerken in nauw overleg met verhuurders, woningeigenaren, de installatiebranche, fabrikanten en gemeenten. Een wetsvoorstel moet er volgens Dagelijkse Standaard in het voorjaar van 2027 liggen. Daarna gaat het in consultatie.

Een vast bedrag voor huurders staat dus nergens. Toen het vorige kabinet een warmtepompnorm voor 2026 voorbereidde, schreef de Woonbond al dat een verhuurder voor een (hybride) warmtepomp een huurverhoging kan vragen. Hoe hoog die mocht zijn en onder welke voorwaarden, was volgens de bond toen nog niet bekend. Wel bestaan er nu al regels voor huurverhoging na verduurzaming.

Een slecht label moet al eerder weg

Woon je in een huis met energielabel E, F of G? Dan kan je verhuurder al eerder aan de slag gaan. Volgens de Woonbond moeten verhuurders zulke woningen vóór 2029 verbeteren tot minimaal label D. Een verhuurverbod komt er niet, schreef de minister in 2025 aan de Tweede Kamer. Wel kan de gemeente vanaf 1 januari 2029 handhaven, eventueel met een dwangsom.

Daar zit voor verhuurders ook een prikkel achter. De labels E, F en G kosten in het puntenstelsel nu al 4, 9 en 15 huurpunten, schrijft Hollands Duurzaam. Een beter label levert dus ruimte op voor een hogere maximale huur.

Voor een kapotte ketel die alleen vervangen wordt, mag je huur niet omhoog. Voor een verbetering wel. - Redactie

Bij een corporatie: €14 tot €19 in de rekenvoorbeelden

Corporaties en de Woonbond spraken in 2022 af dat zittende huurders geen huurverhoging krijgen voor isolatie. Voor een warmtepomp mag een corporatie wel een redelijke huurverhoging vragen. Hoeveel dat is, staat in de menukaart die Aedes en de Woonbond eind 2024 publiceerden. Daarbij gaat het om hoeveel warmte je huis nodig heeft, niet om de letter van het energielabel.

Twee rekenvoorbeelden uit die menukaart, allebei voor een woning van 80 vierkante meter met een hybride warmtepomp:

Warmtebehoefte van 9.000 kWh per jaar: maximaal €14 per maand

Warmtebehoefte van 10.200 kWh per jaar: maximaal €19 per maand

Uitgangspunt: voor de meeste bewoners is de huurverhoging niet hoger dan wat ze besparen op energie

Een corporatie hoeft de tabel niet te volgen, en jij hoeft een voorstel volgens de tabel niet te accepteren

De Woonbond adviseert om met een warmtepomp in te stemmen als je energierekening meer daalt dan je huur stijgt.

Bij een particuliere verhuurder: kosten gedeeld door levensduur

Voor particuliere en commerciële verhuurders bestaat zo'n richtlijn niet. Wel heeft de Huurcommissie een rekenmethode. Volgens de Woonbond komt een redelijke verhoging ruwweg neer op de kosten van de verbetering, gedeeld door de levensduur in jaren en daarna door twaalf. Subsidie die de verhuurder krijgt, gaat er volgens Huurstunt eerst af.

In de sociale huur en middenhuur mag je nieuwe huur ook niet hoger worden dan de maximale huur volgens het puntenstelsel. Huur je in de vrije sector, dan geldt dat maximum niet. De verhoging moet dan nog wel in verhouding staan tot de kosten, maar het oordeel van de Huurcommissie is volgens Huurstunt alleen een advies. In de sociale en middensector kan de uitspraak bindend zijn.

Zo werkt jouw nee

Huurverhoging na verduurzaming staat los van de jaarlijkse huurverhoging. Volgens Milieu Centraal moet je zelf toestemming geven voor elke huurverhoging die geen gewone jaarlijkse verhoging is. Woon je in een complex van minstens tien woningen, dan gaat het anders. Gaat 70 procent of meer van de huurders akkoord, dan gaat het plan door. Je hebt dan zes weken om bezwaar te maken en je kunt naar de rechter stappen.

Ben jij de enige die tegen is? Dan heb je meestal weinig kans. Recht & Raad wijst erop dat de andere huurders volgens de wet ook moeten meewerken als 70 procent instemt met een renovatie. En wie eerst tekent en later van gedachten verandert, kan aan die handtekening worden gehouden.

Andersom lukt het niet. Via het initiatiefrecht kun je je verhuurder om isolatie of een zuinigere cv-ketel vragen, maar niet verplichten om een warmtepomp te plaatsen, schrijft de Woonbond.

Wat je nu kunt doen

Zoek het energielabel van je woning op. Heb je label E, F of G, dan kan er al vóór 2029 iets veranderen.

Krijg je een voorstel? Vraag op papier wat er gedaan wordt, wat het kost, hoeveel subsidie de verhuurder krijgt en hoeveel je huur stijgt.

Leg de huurverhoging naast wat je naar verwachting bespaart op gas. Is de verhoging hoger, dan raadt de Woonbond aan om niet in te stemmen.

Gaat het om achterstallig onderhoud, zoals een ketel die het niet meer doet? Daarvoor mag de verhuurder volgens de Woonbond geen huurverhoging vragen.

Denk je dat de verhoging te hoog is? Laat die dan toetsen door de Huurcommissie. Dat moet binnen drie maanden nadat de verbetering klaar is.

Ben je eigenaar en moet je zelf beslissen? Hoe je een hybride warmtepomp per maand betaalt, lees je in 'Geen €6.000 op de bank voor de hybride warmtepomp van 2029? Zo betaal je hem per maand, en dit levert hij op'.