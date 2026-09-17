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Zweedse verkiezingswinnaar wil land in nieuwe richting leiden

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 15:31
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STOCKHOLM (ANP/AFP) - De Zweedse verkiezingswinnaar Magdalena Andersson heeft op X verklaard dat zij het land in een nieuwe richting wil leiden. De kiescommissie bevestigde donderdag dat haar linkse blok de verkiezingen van afgelopen zondag heeft gewonnen, waardoor de kans groot is dat Andersson de nieuwe premier zal worden.
"Het Zweedse volk heeft gekozen voor een nieuwe richting voor ons land", stelt Andersson in een toespraak op X. "En ik wil die nieuwe richting realiseren." De rechtse premier Ulf Kristersson heeft na de bekendmaking van de uitslag zijn aftreden aangekondigd.
Anderssons sociaaldemocraten zijn volgens de definitieve uitslag de grootste partij geworden. De vier partijen uit het linkse blok hebben een meerderheid, maar zullen nog wel moeten onderhandelen over de precieze invulling van de coalitie.
Andersson was in 2021 en 2022 ook al een klein jaar premier, als eerste vrouw van Zweden. De afgelopen vier jaar was ze de oppositieleider in het parlement.
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