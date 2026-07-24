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Trump: Venezuela is niet klaar voor verkiezingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 22:58
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WASHINGTON (ANP/AFP) - Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen. Dat verklaarde de Amerikaanse president Donald Trump, meer dan een half jaar nadat een Amerikaanse operatie had geleid tot de val van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro.
"Wat betreft de verkiezingen in Venezuela, daar zijn ze eigenlijk nog niet klaar voor, maar man, wat is er een hoop vooruitgang geboekt", zei Trump. Die stond in zijn presidentiële kantoor in het Witte Huis de pers te woord.
De VS hebben het regime van Maduro in het verleden als crimineel bestempeld. Toch toont Trump zich inmiddels erg tevreden over Delcy Rodríguez, de vicepresident van Maduro, die na zijn arrestatie aan de macht kwam. Zij doet het "fantastisch", oordeelde de Amerikaanse president.
Trump liet zich optimistisch uit over de toekomst van het Zuid-Amerikaanse land, dat onder Maduro grote economische problemen had. "Ik ben erg populair in Venezuela, omdat we een geweldige economie naar het land terugbrengen."
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