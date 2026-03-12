ICC onderzoekt Belarus om misdaden tegen de menselijkheid

DEN HAAG (ANP/AFP) - Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag is een onderzoek begonnen naar vermeende misdaden tegen de menselijkheid gepleegd door Belarus. Litouwen had het hof daartoe in 2024 verzocht.

Tienduizenden Belarussen zochten de afgelopen jaren hun heil in Litouwen, onder meer vanwege de gewelddadige wijze waarop president Aleksandr Loekasjenko protesten in Belarus neersloeg in 2020. Belarus, dat het ICC niet erkent, zou daarnaast hebben geprobeerd dissidenten gedwongen uit te zetten naar Litouwen. Volgens Litouwen, dat wél onder het hof valt, werd een deel van de vermeende misdaden gepleegd op Litouws grondgebied.

Litouwen zegt te hopen op een arrestatiebevel voor Loekasjenko. Dat kan gebeuren als de aanklager genoeg aanwijzingen vindt om dat uit te vaardigen en de rechters van het ICC dat verzoek vervolgens honoreren.