ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

Beroemd
door Désirée du Roy
donderdag, 29 januari 2026 om 15:18
ANP-539413420
Als ze geen reisprogramma's meer mag maken, wil Floortje Dessing weg uit Nederland.  “Ik hou intens van Nederland, maar ik mis hier de vrijheid en verbintenis met de natuur”, zegt ze tegen Televizier.
Dessing maakt nu nog het programma Floortje naar het einde van de wereld voor BNNVara. Is daar geen ruimte meer voor dan zal ze emigreren. “Ik denk dat ik in Canada of Nieuw-Zeeland beland. In de natuur met een paar schaapjes om me heen. Een plek waar ik heel veel buiten kan zijn, mijn eigen eten bijeenscharrel en ga houthakken voor een vuur. Dat is mijn grote droom.”
De presentatrice vreest steeds weer dat haar carrière voorbij is. “Ik ben daar onzeker over, ja. Ik ben er lang uit geweest. Zitten kijkers nog wel op mij te wachten? En het is een roerige tijd met de publieke omroep.”
Maar, zo relativeert ze, "als dit de laatste keer is dat ik Floortje naar het einde van de wereld maak, om wat voor reden dan ook, kijk ik heel tevreden terug. Ik kus de grond dat ik er überhaupt weer ben, na mijn ziekbed.”
Bron: Mediacourant

Lees ook

Waar Europeanen het liefst vakantie vierenWaar Europeanen het liefst vakantie vieren
Hoeveel Booking stiekem van je vakantie inpiktHoeveel Booking stiekem van je vakantie inpikt
Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duurVakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

1286701502

3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

ANP-510416902

Het eerste wapenfeit van de coalitie: Meer bonussen voor bankmedewerkers

Loading