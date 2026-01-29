Floortje Dessing wil naar dit land emigreren

Als ze geen reisprogramma's meer mag maken, wil Floortje Dessing weg uit Nederland. “Ik hou intens van Nederland, maar ik mis hier de vrijheid en verbintenis met de natuur”, zegt ze tegen Televizier.

Dessing maakt nu nog het programma Floortje naar het einde van de wereld voor BNNVara. Is daar geen ruimte meer voor dan zal ze emigreren. “Ik denk dat ik in Canada of Nieuw-Zeeland beland. In de natuur met een paar schaapjes om me heen. Een plek waar ik heel veel buiten kan zijn, mijn eigen eten bijeenscharrel en ga houthakken voor een vuur. Dat is mijn grote droom.”

De presentatrice vreest steeds weer dat haar carrière voorbij is. “Ik ben daar onzeker over, ja. Ik ben er lang uit geweest. Zitten kijkers nog wel op mij te wachten? En het is een roerige tijd met de publieke omroep.”

Maar, zo relativeert ze, "als dit de laatste keer is dat ik Floortje naar het einde van de wereld maak, om wat voor reden dan ook, kijk ik heel tevreden terug. Ik kus de grond dat ik er überhaupt weer ben, na mijn ziekbed.”