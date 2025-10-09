ECONOMIE
Kallas: Gazadeal belangrijke doorbraak, EU klaar om te helpen

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 8:12
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie zal waar mogelijk helpen met de afspraken over een staakt-het-vuren in Gaza, zegt buitenlandchef Kaja Kallas in een korte verklaring op X. "De overeenkomst over de eerste fase van de vredesdeal voor Gaza is een belangrijke doorbraak."
"Dit is een enorme diplomatieke prestatie en een reële kans om een einde te maken aan de verwoestende oorlog en alle gijzelaars vrij te krijgen. De EU zal doen wat zij kan om de implementatie te ondersteunen."
Kallas zegt niet welke rol de EU zou kunnen spelen. Ook is niet bekend in hoeverre in de eerste fase van het Gazaplan een rol is weggelegd voor andere landen.
