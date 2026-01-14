Ido Abram vertrekt als artistiek directeur van NFF

UTRECHT (ANP) - Het Nederlands Film Festival (NFF) neemt per 1 maart afscheid van artistiek directeur en bestuurder Ido Abram. Marjolijn Bronkhuyzen vormt dan als algemeen directeur en bestuurder in haar eentje de directie van het filmfestival. Dat maakte het NFF woensdag bekend. Volgens het festival is het besluit genomen door het wegvallen van de subsidie van de gemeente Utrecht en de aanhoudende kostenstijgingen.

"Hoe moeilijk ook, dit is voor nu de enige juiste beslissing, daar ben ik van overtuigd", zegt Abram. "Ik laat het NFF met vertrouwen achter bij Marjolijn en het festivalteam. En één ding is voor mij zonneklaar en staat buiten kijf: de Nederlandse film verdient een sterk Nederlands Film Festival. Daarnaast geeft dit besluit mij ruimte voor de mantelzorg van mijn partner." Bronkhuyzen geeft aan dat het vertrek van Abram haar "persoonlijk en professioneel" raakt.

Gunay Uslu, voorzitter Raad van Toezicht, laat weten dat het besluit met "grote zorgvuldigheid en in goed overleg" is genomen. "Het laat zien hoe groot de druk op culturele instellingen inmiddels is. Het NFF neemt verantwoordelijkheid, maar dit vraagt ook om blijvende aandacht van overheden en partners. Zonder structurele steun komt zelfs een stevig geworteld festival als dit onder spanning te staan", aldus Uslu.

Het NFF vindt plaats van vrijdag 25 september tot en met vrijdag 2 oktober 2026 in Utrecht.