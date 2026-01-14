ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amateurtennisser wint One Point Slam door Sinner en andere toppers te verslaan in Melbourne, zie beelden

Sport
door Redactie
woensdag, 14 januari 2026 om 13:43
bijgewerkt om woensdag, 14 januari 2026 om 14:35
anp140126110 1
Amateurtennisser Jordan Smith heeft in het nieuwe showformat One Point Slam afgerekend met onder anderen Jannik Sinner en 1 miljoen Australische dollar (570.000 euro) gewonnen. Bij het toernooi in Melbourne, in aanloop naar de Australian Open, besliste één punt wie de partij won en zich daarmee plaatste voor de volgende ronde. De Australiër Smith klopte in de finale de Taiwanese Joanna Garland, de nummer 117 van de wereld bij de vrouwen.
Smith kreeg net als de andere amateurs twee opslagbeurten, de professionele tennissers maar één. De Australiër won in de uitverkochte Rod Laver Arena van onder anderen Sinner en Amanda Anisimova, de Amerikaanse nummer 4 van de wereld. Garland schakelde Alexander Zverev, de nummer 3 bij de mannen, uit. Mondiale nummer 1 Carlos Alcaraz verloor van de Griekse Maria Sakkari.
"Ik was al blij om vanavond een punt te hebben gewonnen. Ik was gespannen, maar het was een mooie ervaring", reageerde Smith, die een huis wil kopen van het prijzengeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Een piloot legt uit waarom luchtvaartmaatschappijen zo moeilijk doen over koffers

ANP-535151683

Eén simpele dieetverandering helpt ouderen om af te vallen en de stofwisseling te verbeteren

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-425252311

Veel gebruikte pesticide opnieuw in verband gebracht met fors hogere kans op Parkinson

ANP-488924831

Ex-politiecommissaris stelt radicale oplossing voor om vuurwerkgeweld aan te pakken

anp130126144 1

Vrouwen beschuldigen Julio Iglesias van misbruik en verkrachting

Loading