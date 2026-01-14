Amateurtennisser wint One Point Slam door Sinner en andere toppers te verslaan in Melbourne, zie beelden

Amateurtennisser Jordan Smith heeft in het nieuwe showformat One Point Slam afgerekend met onder anderen Jannik Sinner en 1 miljoen Australische dollar (570.000 euro) gewonnen. Bij het toernooi in Melbourne, in aanloop naar de Australian Open, besliste één punt wie de partij won en zich daarmee plaatste voor de volgende ronde. De Australiër Smith klopte in de finale de Taiwanese Joanna Garland, de nummer 117 van de wereld bij de vrouwen.

Smith kreeg net als de andere amateurs twee opslagbeurten, de professionele tennissers maar één. De Australiër won in de uitverkochte Rod Laver Arena van onder anderen Sinner en Amanda Anisimova, de Amerikaanse nummer 4 van de wereld. Garland schakelde Alexander Zverev, de nummer 3 bij de mannen, uit. Mondiale nummer 1 Carlos Alcaraz verloor van de Griekse Maria Sakkari.

"Ik was al blij om vanavond een punt te hebben gewonnen. Ik was gespannen, maar het was een mooie ervaring", reageerde Smith, die een huis wil kopen van het prijzengeld.