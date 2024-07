Ier (19) gearresteerd om steekpartij Albufeira

ALBUFEIRA (ANP) - In Albufeira is dinsdag een 19-jarige Ier aangehouden na de steekpartij waarbij vier Nederlanders eerder deze week gewond raakten, meldt de Portugese politie. "De vier gewonden werden aangevallen met een scherp voorwerp en liepen levensbedreigende verwondingen op", stelt de politie.

Volgens de Portugese politie ging het mis bij een confrontatie tussen drie Ieren en negen Nederlanders. Zij waren allemaal tussen de 17 en 21 jaar oud. Volgens Ierse media ging het maandagochtend rond 04.30 uur mis nadat de Ieren zich hadden beklaagd over geluidsoverlast van de Nederlanders. De groepen verbleven in hetzelfde appartementencomplex in Albufeira, een badplaats zo'n 40 kilometer ten westen van Faro.

"Een woordenwisseling mondde uit in een fysieke confrontatie", stelt de Portugese politie, die spreekt van een "gewelddadige aanval". Hoe het met de vier gewonde Nederlanders is, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde daar woensdag om privacyredenen niets over zeggen. Zij liggen allemaal nog in het ziekenhuis.