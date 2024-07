Mogelijk incident met wolf in bossen bij Austerlitz

ZEIST (ANP) - In de bossen bij Austerlitz is woensdag een incident geweest waarbij een kind en mogelijk een wolf betrokken waren. De politie bevestigt na berichtgeving van het AD dat er "een melding van een incident met een groot dier, mogelijk een wolf of een hond" is binnengekomen. De provincie Utrecht doet onderzoek. Ook de wolvenconsulent is daarbij betrokken.

De melding ging over een kind dat omver zou zijn gelopen of geduwd door een groot dier in de buurt van Austerlitz, bij Zeist. Een deel van het nabijgelegen landgoed Den Treek, bij de Utrechtse Heuvelrug, is sinds kort afgezet nadat daar eerder deze maand een meisje was gebeten door een wolf. In het gebied leeft een wolvenpaar met welpen.

De provincie Utrecht monitort de wolven in het gebied. De zegsman meldt dat als er contact is geweest DNA-onderzoek kan worden gedaan zodat kan worden vastgesteld of er echt een wolf bij betrokken is.